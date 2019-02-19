Найти подходящую картинку - группы команды

Задача найти на https://www.shutterstock.com/ или на бесплатном фото хостинге фото.

Где стоит в ряд команда сотрудников. Важно что бы лица были славянской внешности.

Не китайцы, не негры и не американцы. Граждане РФ.

Хотелось бы что бы они были аккуратно и солидно одеты.

Не слишком не студенты и не пенсионеры. Возраст людей примерно 27-35 лет.