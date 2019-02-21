Наполнить сайт на cs-card

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Здравствуйте,

нужно наполнить сайт на cs-card.

Магазином мы будем заниматься позже.

Сейчас нужно создать странички услуг примерно как здесь: http://quantum-v.ru/services/obsluzhivanie/obsluzhivanie-chillerov.html

Ждем ваши предложения по стоимости за страничку.

5 лет назад
masite
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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