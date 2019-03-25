6 скриншотов за 10 минут

Набираем исполнителей. Каждый кто откликнеться получит вознаграждение. Оплата по факту выполнения работы и отправление в личку мне гугл дока с результатом. Каждый получит 1 доллар и отзыв

Нужно сделать 6 скриншотов из гугла и с сайта и вставить их в гугл докс.

Подробное задание по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1-zmT70yt4lgiId_bP66YwpN1trPEITlqXCBD4bQCmwM/edit?usp=sharing

На выходе вот такой вот документ

https://docs.google.com/document/d/1k-OZ_L1O6i6G7OTTIoGeW4LaLOtRMS0FGS8YDp1ONsw/edit?usp=sharing

Прямо в гугл док вставляйте контакты куда платить.