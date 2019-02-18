Готов к новым работам ВСЕГДА!!!

Здравствуйте!

Freelance позволит мне совершенствоваться и идти впред. Мои знания и навыки Вам пригодятся. Мне нравится работать и в команде тоже, я коммуникабельный и целеустремленный человек. Быстро обучаюсь, люблю узнавать что-то новое. Из моих увлечений можно перечислить спорт, чтение, путешествия. Владею английским, уровень выше среднего, также помощь в переводе с датским языком (датский - английский, датский - русский).

Кстати, именно любовь к путешествиям у меня сочетается с работой: я никогда не отказываюсь от работы, даже находясь на отдыхе)) 24/7

Пунктуальность, честность, грамотность - это про меня!!!

Образование: Высшее Фармацевтическое 2006-2011г. Наполнение сайтов, а также копи-, рерайт в данной области и медицины мне близки English WELCOME.

[email protected] - на связи 24/7.