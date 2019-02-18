ZakStas

Станислав ZakStas

 
34 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Готов к новым работам ВСЕГДА!!!

Здравствуйте! 

 Freelance позволит мне совершенствоваться и идти впред. Мои знания и навыки Вам пригодятся. Мне нравится работать  и в команде тоже, я коммуникабельный и целеустремленный человек. Быстро обучаюсь, люблю узнавать что-то новое. Из моих увлечений можно перечислить спорт, чтение, путешествия.  Владею английским, уровень выше среднего, также помощь в переводе с датским языком (датский - английский, датский - русский). 

Кстати, именно любовь к путешествиям у меня сочетается с работой: я никогда не отказываюсь от работы, даже находясь на отдыхе)) 24/7

Пунктуальность, честность, грамотность - это про меня!!!

Образование: Высшее Фармацевтическое 2006-2011г.  Наполнение сайтов, а также копи-, рерайт в данной области и медицины мне близки English WELCOME.

[email protected] - на связи 24/7.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$51
10 баллов
5 лет назад
Наполнение магазина товарами (копи-паст) + картинки
Все отлично, работа еще идет
все понятно и качественное ТЗ
Ответный отзыв
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Добавление товарных позиций в интернет-магазин WowCommerce
Все хорошо
Все хороршо
Ответный отзыв
Axd
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
5 лет назад
Клик по уведомлениям
Самый лучший чел )))Рекомендую .Без лишних вопросов сделал все как надо .
Давид предоставил полное, конкретное ТЗ. Спасибо. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
tony_shnaps12
Антон 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Необходимо наполнить сайт на WordPress
Станислав отлично справился с заданием. Всегда был на связи. Если было что-то не понятно, то не своеволничал, а уточнял нюансы. По срокам не подвел. Все сделал именно так, как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству. Очень ответственный исполнитель!
Спасибо огромное Антону за предоставленную работу. Приятно было сотрудничать. ТЗ составлено понятно, грамотно и всегда связь с ним.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
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