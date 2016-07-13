tony_shnaps12

Станислав отлично справился с заданием. Всегда был на связи. Если было что-то не понятно, то не своеволничал, а уточнял нюансы. По срокам не подвел. Все сделал именно так, как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству. Очень ответственный исполнитель!