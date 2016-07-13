tony_shnaps12

Антон tony_shnaps12

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настроен на плодотворное и длительное сотрудничество.

Как только я нахожу хорошего исполнителя в определенных вопросах - я больше никого и никогда не ищу. Настроен только на длительное и продуктивное сотрудничество. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$120
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайна стоматологической клиники
Отличный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая обратная связь. Рекомендую)
Сотрудничество с Александром было на высшем уровне. Очень быстро все делает, без лишних вопросов. Работу сдали в срок. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
ZakStas
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Необходимо наполнить сайт на WordPress
WordPress
Спасибо огромное Антону за предоставленную работу. Приятно было сотрудничать. ТЗ составлено понятно, грамотно и всегда связь с ним.
Станислав отлично справился с заданием. Всегда был на связи. Если было что-то не понятно, то не своеволничал, а уточнял нюансы. По срокам не подвел. Все сделал именно так, как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству. Очень ответственный исполнитель!
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SobolevAnatoly
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Улучшение скорости загрузки сайта.
WordPress
С Антоном, работать было комфортно, четкая постановка задач, умеет слушать, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству !
Анатолий постоянно на связи! Сделал даже больше, чем требовалось в ТЗ. Работу выполнил на 5+. Дал несколько ценных советов. Очень доволен результатом. Продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Ответный отзыв
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Написание текстов медицинской тематики
Очень приятная работа: адекватное ТЗ, постоянная обратная связь, практически моментальная оплата. Антон - идеальный заказчик и, конечно, рекомендую с ним работать. А лучше, сама буду выполнять все его заказы! :)
Марианна справилась с поставленной задачей на все 100%. Учитывая сложность и узкоспециализированность тематики "стоматология" тексты получились грамотными и интересными! Рекомендую!
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mayk_official
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта
С Антоном очень приятно работать. Всегда на связи, моментальная оплата. Работать одно удовольствие, однозначно рекомендую!!!
Господа заказчики! Настоятельно рекомендую вам выбирать исполнителем Виталика. Делает все в указанные сроки. Работу выполняет очень качественно, все согласно требованиям. Соотношение цена-качество достойно 5 звезд, однозначно. Очень редко на просторах данного сервиса можно встретить такого ответственного и профессионального исполнителя. Обязательно буду сотрудничать дальше в своих будущих проектах.
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