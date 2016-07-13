tony_shnaps12

Все изложено в ТЗ
Как только я нахожу хорошего исполнителя в определенных вопросах - я больше никого и никогда не ищу. Настроен только на длительное и продуктивное сотрудничество.
- $300Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо наполнить сайт на WordPress по Техническому Заданию. Наполнить раздел "Полезные статьи", создать новые внутренние страницы услуг по шаблону. наполнить прайс услуг ( около 500 позиций). Поменять позиции прайса и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо поправить скорость загрузки сайта на wordpressСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо создать логотип и фирменный стиль для новой кондитерской. Логотип с макаруном и капкейком в любом проявлении не предлагать. Очень интересное название проекта..нужно будет покреативить.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые друзья! Требуется копирайтер со СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ для написания статей в раздел Услуги. К сожалению не буду принимать заявки от людей, которые "знают", "сталкивались", "много опыта" в написании статей на эту тематику. Тема очень ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Описание разделов клиники. Необходимо очень грамотно описать разделы сайта медицинской клиники.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется копирайтер с уверенными знаниями в сфере "стоматология" необходимо описать раздел "услуги" профессионально, но для людей..Копирайтер должен разбираться в тематике.Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима масштабная доработка существующего сайта. Нужно сверстать 11 внутренних страниц сайта. Создать форму вывода стоимости услуг. Фотогалерею. Оптимизировать под мобильные устройства.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад