Подобрать видеоролики под ключи

Необходимо под определенные темы подбирать видеоролики.

Т.е. есть я даю ключи вроде такого - "заливной пирог с колбасой и капустой", и нужно подобрать видеоролик приготовления такого пирога.

Конечно есть инструкция с правилами, где все подробно описано.

За каждый принятый видеоролик оплата 25 руб.

Мне нужно так обработать около 300 ключей.

Более подробные инструкции дам кандидатам.