Нужно перенести товары

Нужно размещение отзывов на Яндекс Маркет от продвинутых аккаунтов с большим количеством написанных отзывов. С меня текст, с вас только размещение.
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Есть старый сайт fermencol.ru
Есть новый сайт https://fermencol.dev.net-simple.agency
Нужно сверить все товары, не достающие добавить перенести фото, описание отзывы цены.
Всего около 30 товаров, из них половина наполнена, которые просто нужно сверить и поменять информацию, если нужно.
Кто готов сейчас сделать, работы на 1-2 часа.
бюджет 500р.
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