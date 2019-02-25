Нужно перенести товары

Есть старый сайт fermencol.ru

Есть новый сайт https://fermencol.dev.net-simple.agency

Нужно сверить все товары, не достающие добавить перенести фото, описание отзывы цены.

Всего около 30 товаров, из них половина наполнена, которые просто нужно сверить и поменять информацию, если нужно.

Кто готов сейчас сделать, работы на 1-2 часа.

бюджет 500р.