Нужно разместить объявление на досках Казахстана

Есть старый сайт fermencol.ru Есть новый сайт https://fermencol.dev.net-simple.agency Нужно сверить все товары, не достающие добавить перенести фото, описание отзывы цены. Всего около 30 товаров, из них половина наполнена, которые просто нужно сверить и поменять информацию, если нужно. Кто готов сейчас ...