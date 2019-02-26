Нужно разместить объявление на досках Казахстана

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок202 просмотра
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Есть аккаунт почтовый. 

Есть текст объявления.

Нужно на местных досках разместить объявление. 

Не менее 50шт.

Обязательно разместить на market.kz и olx.kz/

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5 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
fl_work24
Роман 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$8
2 дня
Прошла неделя, то о чем договорились не сделано В ответ получил сообщение о том, что сломан ноутбук
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