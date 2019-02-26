Размещение на авито и написание объявлений по конопатке срубов

Необходимо размещать каждый день по 3 объявления на Авито (регион Москва) в категории категория "Предложение услуг" Размещать либо утром 8-11 утра + либо днем, либо примерно в 16-17 часов (по Москве). Пользуемся сервисом onlinesim (или другим, если у вас есть альтернативный) с переадрессацией звонка на один номер.

Тема объявления - "Конопатка срубов и домов" в разделе Услуги - Отделка

Текст с максимальным охватом темы - примерно на 500 смв

Фото - берем https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd75yo0NfgAhXmsYsKHbCoC3cQ_AUIDygC&biw=1920&bih=1028

Цену указываем в произвольном порядке от 65 до 100.

Указывайте стоимость одного объявления (счет на сервисе переадресации за мой счет пополняется). Плата за одну публикацию по факту прохождения модерации и работающей переадресации.