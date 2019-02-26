Размещение на авито и написание объявлений по конопатке срубов

$2
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо размещать каждый день по 3 объявления на Авито (регион Москва) в категории категория "Предложение услуг" Размещать либо утром 8-11 утра + либо днем, либо примерно в 16-17 часов (по Москве). Пользуемся сервисом onlinesim (или другим, если у вас есть альтернативный) с переадрессацией звонка на один номер.

Тема объявления - "Конопатка срубов и домов" в разделе Услуги - Отделка 

Текст с максимальным охватом темы - примерно на 500 смв

Фото - берем https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd75yo0NfgAhXmsYsKHbCoC3cQ_AUIDygC&biw=1920&bih=1028

Цену указываем в произвольном порядке от 65 до 100.

Указывайте стоимость одного объявления (счет на сервисе переадресации за мой счет пополняется). Плата за одну публикацию по факту прохождения модерации и работающей переадресации.

5 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Подобрать видеоролики под ключи

    Необходимо под определенные темы подбирать видеоролики. Т.е. есть я даю ключи вроде такого - "заливной пирог с колбасой и капустой", и нужно подобрать видеоролик приготовления такого пирога. Конечно есть инструкция с правилами, где все подробно описано. За каждый ...

    Наполнение сайтов45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно разместить объявление на досках Казахстана

    Есть аккаунт почтовый.  Есть текст объявления. Нужно на местных досках разместить объявление.  Не менее 50шт. Обязательно разместить на market.kz и olx.kz/ Пишите цену за одно объявление и сроки.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 10 превью-фото к каждому видео

    Добрый день. Требуется человек для создания превью - фото к каждому видео 1.Вы берете видео (ссылки на него я представлю) , скачивать ни чего не надо, делаете это прямо в интернете. 2.Делаете скриншоты программой (какой вам удобно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно перенести товары

    $10

    Есть старый сайт fermencol.ru    Есть новый сайт https://fermencol.dev.net-simple.agency Нужно сверить все товары, не достающие добавить перенести фото,  описание отзывы цены. Всего около 30 товаров, из них половина наполнена, которые просто нужно сверить и поменять информацию, если нужно. Кто готов сейчас ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести данные из .xlsx в .json

    Есть небольшая таблица в формате MS Excel. Нужно очень аккуратно, без ошибок перенести эти данные в .json. Есть образец как форматировать данные в .json. Сделать нужно только вручную, автоматическая конвертация здесь не подходит.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Клик по уведомлениям

    [b]Требования к исполнителю:[/b] [list][*]C Украины [*]Есть свободное время[/list][b]Короткое описание работы :[/b] У меня есть сайт . Я его монетизировал рекламой --пуш-уведомлениями . Вы должны кликать по ним за это мне  начисляются деньги которыми я с вами буду рассчитываться. Если партнеров ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 6 скриншотов за 10 минут

    $1

    Набираем исполнителей. Каждый кто откликнеться получит вознаграждение. Оплата по факту выполнения работы и отправление в личку мне гугл дока с результатом.  Каждый получит 1 доллар и отзыв Нужно сделать 6 скриншотов из гугла и с сайта ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад