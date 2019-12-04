Нужны сотрудники в доходный онлайн-холдинг по IT

Требуется много онлайн-сотрудников в Милитари Холдинг, разные должности, в основном по механической работе разного рода типа наполнение/постинг/переписка/тестирование и многое другое (даже инженеры-конструткоры нужны). Работа через облачную ERM (на сайте). Все страны мира. Возьмем туда где у Вас норманальный опыт.

Уже выпалчено около $1,000,000 тысячи сотрудникам (пруф в аттаче). Будем покорять мир вместе.

Работа автономная с ежедневными отчетами, взаимные коммуникации, оплата - средний оклад по Вашему региону, выплаты 2-4 раза в месяц.

Базово берем Вас максимум на 1/8 ставки, далее удваиваем каждый месяц если обе стороны все устраивает.

Работаете пока я плачу...

Пишите у кого где был опыт, свое ФИО (желательно реальное) + сотовый (все это для регистрации в HRM-системе)

Вомзожна анонимная работа (если ФИО вымешленное, но не желательно).