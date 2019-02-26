Контент менеджер для заполнения товаров на сайте

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Необходимо заполнить ИМ товарами.

Сайт на Joomla + Hikashop + Shortcode Ultimate

Необходимо знание/понимание базовых html-тэгов, CSS для оформления текста. 

Тематика  ИТ оборудование (Три категории: телефонные гарнитуры, спикерфоны, IP-телефоны)

Количество товаров: 300 шт.

Примерно 30% товаров идентичны. Отличается только артикул и одна из характеристик.

(вносим копированием существующего товара)

подробности в прикрепленных файлах

оплата по договоренности.

5 лет назад
whpi
40 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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