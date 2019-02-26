Ищем контент-менеджеров для наполнения интернет-магазина.

Задача: наполнение нашего сайта товарами. Для выполнения заказа предоставляем фото и всю необходимую информацию. Трудностей не будет, т.к. подробная инструкция описывает все подобные ситуации, и наши товары всегда имеют аналогичный контент на сайте.

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