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Ищем контент-менеджеров для наполнения интернет-магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: наполнение нашего сайта товарами. Для выполнения заказа предоставляем фото и всю необходимую информацию. Трудностей не будет, т.к. подробная инструкция описывает все подобные ситуации, и наши товары всегда имеют аналогичный контент на сайте.
CMS удобная и что самое важное быстрая.
Ждем предложений, бюджет оговаривается индивидуально!
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