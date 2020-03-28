Андрей Фадин Freelance-workerFreelance-worker
23 годаРоссия/Омск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Тот самый фрилансер
Занимался и продолжаю заниматься копирайтингом около 2х лет.Есть опыт в создании сайта на таких платформах как wordpress и drupal,также немного знаю о других.На сайтах фриланса работаю уже давно,осуществлял транскрибацию,написания отзывов,видеомонтаж,фотомонтаж,создание лендингов и сайтов и т.д
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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