Создать аккаунт на Blockchain

$10
Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Нужно создать и верифицировать аккаунт на самом надежном кошельке для криптовалюты Blockchain.com.Это не казино,не ставки,здесь все гораздо прозрачнее.Верификация будет проходить от нескольких минут до нескольких дней,как только ваш аккаунт ее пройдет и вы дадите мне от него данные,я вам заплачу 600р.Если вам интересно что,как и зачем мне это,я все расскажу

5 лет назад
Freelance-worker
Андрей Фадин 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад