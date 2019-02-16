Проанализировать сайт, убрать действующие ошибки

Добрый день! Необходимо провести технический аудит сайта, убрать действующие ошибки, прописать мета-теги.

В настоящий момент сайт работает на 77 %.

Среди проблем:

1) зеркало сайта основной - trubatec-rus.ru ,

2) перевести сайт на https ,

3) сгенерировать карту сайта XML, загрузить в корневой каталог сайта и подтвердить ее наличие в Google Search Console и Yandex.Webmaster. Не забудьте указать в файле Robots.txt расположение данной карты.

4) В структуру сайта должны быть включены HTML-заголовки (h1-h6) с использованием важных ключевых слов. Причем h1 должен содержать наиболее значимые слова.

5) проанализировать юзабилити сайта и основные технические требования, которые отвечают за удобство пользования ресурсом. Начните с проверки наличия на сайте фавикона, который отвечает вашему бренду, правильной разметки и собственной страницы ошибки 404. Также проверьте скорость загрузки сайта и его безопасность.

6) прописать необходимые мета-теги