Проанализировать сайт, убрать действующие ошибки

Нужны исполнители которые проведут два вида аудита - юзабилити и технический по таким пунктам: - Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы. - Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Зарегистрироваться на сайте, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо провести технический аудит сайта, убрать действующие ошибки, прописать мета-теги.
В настоящий момент сайт работает на 77 %.
Среди проблем:
1) зеркало сайта основной - trubatec-rus.ru ,
2) перевести сайт на https ,
3) сгенерировать карту сайта XML, загрузить в корневой каталог сайта и подтвердить ее наличие в Google Search Console и Yandex.Webmaster. Не забудьте указать в файле Robots.txt расположение данной карты.
4) В структуру сайта должны быть включены HTML-заголовки (h1-h6) с использованием важных ключевых слов. Причем h1 должен содержать наиболее значимые слова.
5) проанализировать юзабилити сайта и основные технические требования, которые отвечают за удобство пользования ресурсом. Начните с проверки наличия на сайте фавикона, который отвечает вашему бренду, правильной разметки и собственной страницы ошибки 404. Также проверьте скорость загрузки сайта и его безопасность.
6) прописать необходимые мета-теги
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен тестировщик или другой специалист, который сможет найти БАГ, ФИЧУ в одной из социальных сетей (приложение, игра). Бонус который по логике можно получать один раз, умудряются активировать несколько раз.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно установить защиту от ботов на сайтеТестирование сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Необходимо произвести тестирование небольшого веб-приложения с отчётами. Срок исполнения 1-2 дней. Работа на пару часов. Тз скину в личку.Закрыт5 лет назад
Надо протестировать форму регистрации на сайтеЗавершен5 лет назад
Нужно оптимизировать сайт на движке Shop5 - медленная загрузка. Цена/сроки?Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт грузится медленно, необходимо ускорить https://www.magicenglishclub.ru/Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо протестировать frontend проекта во всех популярных браузерах и устройствах Подробное задание в приложении.Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Проект на framework YII, нуждающийся в тестировании. Необходимо функциональное тестирование (в т.ч. логика работы групп пользователей, админпанели) и UI только для десктопа во всех браузерах, в том числе браузер 360 ([url=http://browser.360.cn/]http://browser.360.cn/[/url]), поскольку сайт ориентирован на Китай. Проект крупный, но разбит ...Завершен5 лет назад
1. Проверить все страницы на трех разрешениях (десктоп айпад айфон). Мобильную версию тестировать именно с телефона, чтобы понять, что неудобно. 2. Найти где уплывает верстка, что выглядит некрасиво, что вообще бесит, что непонятно и неочевидно 3. Прокликать ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад