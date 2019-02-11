Нужен Тестировщик (найти БАГ ФИЧУ в игре - приложение соц сети)

Тестирование сайтовЗакрыт8 заявок205 просмотров
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Нужен тестировщик или другой специалист, который сможет найти БАГ, ФИЧУ в одной из социальных сетей (приложение, игра). Бонус который по логике можно получать один раз, умудряются активировать несколько раз. 

5 лет назад
Surik19741901
Сергей 
49 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад