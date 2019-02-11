Нужно установить защиту от ботов на сайте
Нужен Тестировщик (найти БАГ ФИЧУ в игре - приложение соц сети)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен тестировщик или другой специалист, который сможет найти БАГ, ФИЧУ в одной из социальных сетей (приложение, игра). Бонус который по логике можно получать один раз, умудряются активировать несколько раз.
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