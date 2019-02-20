Зарегистрироваться на сайте

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Надо протестировать форму регистрации на сайте

5 лет назад
Writer888
41 годКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Chetkay_Truba
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$3
3 дня
WMZ
Попросил сделать работу по регистрации на сайте и выполнение условий сайта, все сделано очень быстро и с хорошим результатом. Благодарю Тимофея и рекомендую всем, он отлично делает свою работу.
Отличный заказчик, грамотное построение заказа, и быстрое время ответа. Большое спасибо за понимание.