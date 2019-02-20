Зарегистрироваться на сайте

Нужно оптимизировать сайт на движке Shop5 - медленная загрузка. Цена/сроки?
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Надо протестировать форму регистрации на сайте
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