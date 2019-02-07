Тестирование сайта

$25
Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Необходимо произвести тестирование небольшого веб-приложения с отчётами. Срок исполнения 1-2 дней. Работа на пару часов. Тз скину в личку.

5 лет назад
all-best
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Astamir_Abelus
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ