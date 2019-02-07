Тестирование сайта

Проект на framework YII, нуждающийся в тестировании. Необходимо функциональное тестирование (в т.ч. логика работы групп пользователей, админпанели) и UI только для десктопа во всех браузерах, в том числе браузер 360 ([url=http://browser.360.cn/]http://browser.360.cn/[/url]), поскольку сайт ориентирован на Китай. Проект крупный, но разбит ...