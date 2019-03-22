Аудит/Тестирование сайта

Нужны исполнители которые проведут два вида аудита - юзабилити и технический по таким пунктам:

- Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы.

- Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Зарегистрироваться на сайте, проверить функционала в личном кабинете. Проверить работу разделе форума.

Сам сайт - http://159.253.18.247

После теста нужно составить отчёт в формате Google Documents и расписать все проблемы сайта.

Просьба присылать свои резюме, образцы работ и возможный порядок цен.