Аудит/Тестирование сайта

Нужен тестировщик или другой специалист, который сможет найти БАГ, ФИЧУ в одной из социальных сетей (приложение, игра). Бонус который по логике можно получать один раз, умудряются активировать несколько раз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны исполнители которые проведут два вида аудита - юзабилити и технический по таким пунктам:
- Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы.
- Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Зарегистрироваться на сайте, проверить функционала в личном кабинете. Проверить работу разделе форума.
Сам сайт - http://159.253.18.247
После теста нужно составить отчёт в формате Google Documents и расписать все проблемы сайта.
Просьба присылать свои резюме, образцы работ и возможный порядок цен.
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