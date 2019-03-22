Аудит/Тестирование сайта

Тестирование сайтовЗавершен11 заявок305 просмотров
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Нужны исполнители которые проведут два вида аудита - юзабилити и технический по таким пунктам:

- Проверить сайт во всех браузерах, устройствах, на различных разрешениях экрана, зафиксировать все проблемы.

- Проверить на работоспособность все кнопки на сайте. Зарегистрироваться на сайте, проверить функционала в личном кабинете. Проверить работу разделе форума.

Сам сайт - http://159.253.18.247

После теста нужно составить отчёт в формате Google Documents и расписать все проблемы сайта.

Просьба присылать свои резюме, образцы работ и возможный порядок цен.  

5 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Borman010884
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
5 дней
отличный тестировщик. Получил детальный документ с проблемными местами сайта. Рекомендую!
Быстрый расчет, отличный заказчик). Рекомендую!!!