Наполнить сайт товарами

Нужно из видео на ютуб сделать статью разместить ее на сайте (админка Джумла) пример сделанного видео http://bit.ly/2BWw8yg статья которая получилась - http://bit.ly/2Ez355A видео из которого нужно сделать статью http://bit.ly/2NzQ0Ms Пояснения 1. Если вы не работали с джумлой то можно создать страницу в ...