Добавить товары на сайт!

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок386 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работать нужно через админку под windows (программа клиент). 

Ваши действия: создаете документ, название, размер и цвет копируете с предыдущего документа (можно копи пастом), из файла xml копируете артикул этого товара и добавляете в нужно поле. 

Напишите цену за 1 товар, я выберу исполнителя.

5 лет назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена. Спасибо
Спасибо за доверие и своевременную оплату. Рекомендую!