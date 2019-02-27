Наполнить сайт на вордпресс

1. около 400 стр текст (из исходных файлов txt) + фото (скачать из ленты в ФБ и загрузить в слайдер, привязанный к записи)

при публикации записи назначить дату

2. Залить несколько тысяч граф. файлов через фтп по альбомам (создать альбомы в медиаменеджере около 30)

3. Добавить 20 видео (коды с ютуба)

Цену пишите, пожалуйста, по пунктам за каждый.

Оплата строго по факту, поэтапно за сделанную часть работ, киви, карта РФ, Приватбанк