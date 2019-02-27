Наполнить сайт на вордпресс

Требуется много онлайн-сотрудников в [url=https://holding.bz]Милитари Холдинг[/url], разные должности, в основном по механической работе разного рода типа наполнение/постинг/переписка/тестирование и многое другое (даже инженеры-конструткоры нужны). Работа через облачную ERM (на сайте). Все страны мира. Возьмем туда где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. около 400 стр текст (из исходных файлов txt) + фото (скачать из ленты в ФБ и загрузить в слайдер, привязанный к записи)
при публикации записи назначить дату
2. Залить несколько тысяч граф. файлов через фтп по альбомам (создать альбомы в медиаменеджере около 30)
3. Добавить 20 видео (коды с ютуба)
Цену пишите, пожалуйста, по пунктам за каждый.
Оплата строго по факту, поэтапно за сделанную часть работ, киви, карта РФ, Приватбанк
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