Наполнение сайта. Требуется ID из г. Саратов

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка271 просмотр
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Написание трех положительных отзывов о туристической компании и отелях на 1 сайте. Необходимо пройти модерацию.  Также необходим ID г Саратов. Срок исполнения - 1 месяц

5 лет назад
suche
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад