Публикация объявлений на Авито

Необходимо наполнить магазин WP Товаров много Специфика - строительные материалы Товар вариативный Цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно опубликовать 6000 объявлений в 6 магазинах на Авито. Оплаченные пакеты объявлений. Объявления все разные. Файл с объявлениями и ссылками на фото предоставлю. Нужно только изменить заголовки (название запчасти), для максимального вхождения при поиске на Авито. Указывайте цену и сроки.
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