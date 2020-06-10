Добавить фото и описания к товарам интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок358 просмотров
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Есть товары у которых нет фотографий и описаний. Задача через яндекс или гугл находить фото и описания товаров на русском языке и добавлять их к товарам

Стилистика - мотозапчасти

Кол-во товаров около 6500, возможно вырастет до 8000

Предлагайте цену

5 лет назад
Krapan
Андрей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tatka007
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
25 отзывов
5 лет назад
$40
20 дней
Отличный исполнитель
Всем довольна, рекомендую)