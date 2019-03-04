Собрать контакты в ВК девушек с определенной прической

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собрать контакты в ВК (id) в виде таблицы девушек с коротким каре/боб (длиньше нет, можно еще чуть короче). 4 руб за 1 контакт.

5 лет назад
MamontWeb
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад