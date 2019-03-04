Заполнение анкеты в интернете

$2
Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок432 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В определенное время необходимо зайти с компьютера на сайт и за установленное количество времени заполнить анкету. По результату проделанной работы прислать отчёт в виде скриншота экрана компьютера.

5 лет назад
Freelancepetrova
Анастасия 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад