Отобрать видео с Ютуба

Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется 150 товаров. Оплата 750 руб за проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо собрать видео ролики с Ютуба на тему самоделки
Подойдут самоделки всех тематик, кроме:
- детские приспособления и игрушки
- медицинские изделия
- запрещенные законом приспособления
Нужны именно самоделки.
Видео про то, как сделать забор, дверь, окно, дом, баню и т.д. не подходят.
Требования к видео:
1. На видео должен быть показан процесс изготовления одной самоделки.
Человек должен рассказыать, что и как он делает. Видео без озвучки не подходят.
Видео, где рассказывается про разные самоделки - не подходят.
Например, такое видео не подойдет: https://www.youtube.com/watch?v=7Ybh1YNUfwc
И такое тоже: https://www.youtube.com/watch?v=GjZ5GQQRFEI
2. На видео не должно быть адреса сайта
3. Видео должно идти минимум 3 минуты
4. Из этого видео можно сделать статью (описание, как делать эту самоделку) со скринами из видео
Примеры хороших видео:
https://www.youtube.com/watch?v=HuOomcb8DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=7h2Cdouobwk
https://www.youtube.com/watch?v=3XQoH2jwaN4
Результат работы:
Exel файл с двумя колонками:
1 колонка - название видео с ютуба
2 колонка - УРЛ видео
Всего необходимо найти 500 видео.
Оплата: 1 видео - 3 руб.
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