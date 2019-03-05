Отобрать видео с Ютуба

$23
Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок474 просмотра
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Необходимо собрать видео ролики с Ютуба на тему самоделки

Подойдут самоделки всех тематик, кроме:

- детские приспособления и игрушки

- медицинские изделия

- запрещенные законом приспособления

Нужны именно самоделки.

Видео про то, как сделать забор, дверь, окно, дом, баню и т.д. не подходят.

Требования к видео:

1. На видео должен быть показан процесс изготовления одной самоделки. 

Человек должен рассказыать, что и как он делает. Видео без озвучки не подходят.

Видео, где рассказывается про разные самоделки - не подходят.

Например, такое видео не подойдет: https://www.youtube.com/watch?v=7Ybh1YNUfwc

И такое тоже: https://www.youtube.com/watch?v=GjZ5GQQRFEI

2. На видео не должно быть адреса сайта

3. Видео должно идти минимум 3 минуты

4. Из этого видео можно сделать статью (описание, как делать эту самоделку) со скринами из видео

Примеры хороших видео:

https://www.youtube.com/watch?v=HuOomcb8DOQ

https://www.youtube.com/watch?v=7h2Cdouobwk

https://www.youtube.com/watch?v=3XQoH2jwaN4

Результат работы:

Exel файл с двумя колонками:

1 колонка - название видео с ютуба

2 колонка - УРЛ видео

Всего необходимо найти 500 видео.

Оплата: 1 видео - 3 руб.

5 лет назад
seowin
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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