Прописать редирект

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переносим сайт на opencart). 

Нужно прописать редирект 301 - можно это сделать в админки opencart. 

И перенести со старого сайта тексты. 

Цены и сроки. 

5 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
  • Похожие заказы

  • Размещение отзывов продающий текст и разместить его

    нужны публикации отзывов о работе сайта на Специализированных форумах. Исполнитель должен иметь приличную базу "Аккаунтов". Списки форумов предоставим ... Нужны конкретные предложения,не дизайнеры не контентщики, не другие специалисты, а люди , имеющие опыт и ВОЗМОЖНОСТИ... ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести контент сайта на Битрикс

    Имеется корпоративный сайт, несколько десятков страниц. Требуется перенести его на Битрикс. Имеется образец структуры, инфоблоки. Нужно: - создать разделы и страницы по образцу - перенести контент (текст, изображения) с исходного сайта и с учетом ТЗ. В частности - ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отобрать видео с Ютуба

    $23

    Необходимо собрать видео ролики с Ютуба на тему самоделки Подойдут самоделки всех тематик, кроме: - детские приспособления и игрушки - медицинские изделия - запрещенные законом приспособления Нужны именно самоделки. Видео про то, как сделать забор, дверь, окно, дом, баню и т.д. ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Размещение отзывов о сайте

    $1

    Интересует размещение отзывов (по 1-2 в день) на разных ресурсах. Желательно с разных ip и местоположения (в РФ и СНГ). Нужны как грамотные, так и обычные комментарии с фото. Объем текста от 300 до 1500 ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ведение интернет магазина

    Приветсвую! Необходимо по существующему прайс листу обновить данные у 150 товаров,  а так же добавить новые. CMS Opencart.  Так же потребуется услуги рерайта и копирайта статей. Если пишите - будет плюсом. Тематика магазина - Продажа офисных Кресел.

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить положительные отзывы

    Добрый день, уважаемые господа Фрилансеры, нужна ваша помощь. Нужно разместить положительные, развернутые отзывы в яндекс справочнике для сайта(организация оказывает юр. услуги). Отзывы нужны от имени разных пользователей и с разных IP адресов.  в день нужно по два ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Публикация объявлений на Авито

    Нужно опубликовать 6000 объявлений в 6 магазинах на Авито. Оплаченные пакеты объявлений. Объявления все разные. Файл с объявлениями и ссылками на фото предоставлю. Нужно только изменить заголовки (название запчасти), для максимального вхождения при поиске на ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад