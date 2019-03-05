Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется 150 товаров. Оплата 750 руб за проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переносим сайт на opencart).
Нужно прописать редирект 301 - можно это сделать в админки opencart.
И перенести со старого сайта тексты.
Цены и сроки.
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