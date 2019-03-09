Заполнение каталога интернет магазина 500 позиций

Доброго времени суток! Необходимо размещать отзывы на определенном пуле площадок ( yandex google yell отзовик cian итп) Уважаемые исполнители предлагайте цену. Количество отзывов ~ 50-60.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить каталог интернет магазина, категории товара - Флешки, карты памяти, ЮСБ кабеля для телефонов.
Описания берутся с сайта поставщика или офф сайта производителя (как пример - https://www.goodram.com/ru/products/card-s400/)
Структура товара - краткое описание, полное описание, пару картинок, свойства (обьем, формат итд).
Админка - престашоп 1,7, исполнитель должжен ее знать и уметь работать.
Для простоты цену указываем за 10 товаров, предложения без цен сразу отклоняются. (есть вопросы - велкам в ЛС до заявки)
Описание на двух языках, укр и рос. Если у производителя нет укр. описания - переводим переводчиком, редактируем, сохраняем.
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