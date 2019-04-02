Нужен человек для заполнение контента на сайт цитат

Наполнение сайтовЗавершен26 заявок310 просмотров
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Работа состоит в том чтобы брать цитаты с других источников ( скажем от куда ) и кидать на сайт к нам - через CRM систему, работа не сложная и простая, справиться даже школьник нужно только время - Писать цитаты не нужно - CTR+C = CTR+V

только копировать...  20$ = 1000 цитата или 4500 = 100$.

5 лет назад
guest_15524595041407
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
WMZ
Хорошо все сделала ) молодец.
Задача поставлена точно. Оплата в срок.