Нужен человек для заполнение контента на сайт цитат

Работа состоит в том чтобы брать цитаты с других источников ( скажем от куда ) и кидать на сайт к нам - через CRM систему, работа не сложная и простая, справиться даже школьник нужно только время - Писать цитаты не нужно - CTR+C = CTR+V

только копировать... 20$ = 1000 цитата или 4500 = 100$.