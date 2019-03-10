Контент-менеджер на информационный проект

Второй раз публикую задание, так как предыдущий фрилансер не сделал его Есть аккаунт почтовый. Есть текст объявления. Нужно на местных досках разместить объявление. Не менее 50шт. Обязательно разместить на market.kz и olx.kz/ Пишите цену за одно объявление и сроки.