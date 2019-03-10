Контент-менеджер на информационный проект

$120
Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки260 просмотров
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На информационный проект требуется контент-менеджер для оформления 200 статей. Сайт под CMS Wordpress. 

Требуется:

Оформление статей на сайте: поиск картинок (в среднем 5-9, без сжатия и обработки), видео (1-2 шт) и добавление их в статью;

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

нормально воспринимаете правки и замечания;

готовность к большим объемам и деловой настрой;

сдача от 5 работ в день.

ОПЛАТА

30 руб за статью.

Инструкцию по работе предоставим.

5 лет назад
KIgor1
Игорь 
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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