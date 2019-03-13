Разместить обьявления вакансий на сайтах по поиску работы,текст предоставлю
Добавить на сайт модели товара с картинками и присвоить фильтры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть сайт http://stairs-shop.xyz Сайт почти закончен, остается немного контекста Итак что требуется от ВасОт Вас требуется заливка моделей лестниц (пакеты картинок) и присвоение фильтровКаждая лестница, должна иметь фото Обычно это, один или несколько вариантов визуализации и один вариант готового исполнения. Модель может быть только с 3-Д без реальных фото Также может быть только реальные фото без 3-Д На данный момент, есть примерно 1300 моделей , на сайт загружено наверное 150. Задача загрузить оставшиеся. Предлагаю разделить на этапы, сначала грузим все 3-Д. Каждая модель может иметь несколько вариантов 3-Д., на сайт можно загрузить не более трех вариантов. Я даю Вам ссылки на Яндекс диск в Гугл таблице Допустим вот артикул П1287 3-Д https://yadi.sk/d/gLtnxwNk-3tFUg 3-Д 2 https://yadi.sk/d/ah-ITXYHUIBSUQ 3-Д 3 https://yadi.sk/d/lMGGhFIgOFK_Lw Сайт имеет возможность загружать фото прямо с Яндекс диска. Нужно сначала сохранить, файлы на свой Яндекс диск, после зайти через браузер в свой Яндекс диск Заходите в админу сайта, рубрика каталог, товары , добавить товар, вводите название, (придумываете сами) Цена я дам Артикул я дамДалее переход на другую страницу В основное фото пока ничего не добавляем, так как есть вероятность, что туда придется добавить потом реальные фото. Добавляем каждый вариант в галерею от 1 до 3 Поочередность по моим ссылкам, то что раньше первое и так далее Верхней текст первого варианта пишем обычно 3-Д , нижний текст пропускаем Второй и третий вариант, пишем альтернативное исполнение Как загрузить фото с ЯДОткрываем папку с фото в своем браузере, копируем ссылку после disk, вот https://yadi.sk/d/3EPCohZIilCnVg и вставляем в столбик для ЯД в админке Когда добавили все картинки, присваиваем фильтры справа и жмем сохранить (По фильтрам немного сначала сложно, придется спрашивать у меня и учиться, но в целом, когда обучитесь будет легко) Текст заполнит другой сотрудник На данный момент, мне нужно создать таблицу с ЯД с ссылками, артикулом и ценой и чтобы Вы начали заполнять Когда закончим первый этап. Начнем заливать реальные фото Там также буду давать ссылки и артикул. Но там фото будет много, будут нехорошие ракурсы или мало света, лишние надо будет удалять. Прошу ознакомиться и сказать согласны заняться этой задачей и как будем оценивать Вашу работу.Спасибо
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