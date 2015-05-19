Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться ...
Дизайн сайта - продажа бассейнов и оборудования
Необходимо создать дизайн сайта каталога бассейнов
Текущая версия сайта — http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет.
Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта — http://www.epool.ru/
Нам нужно что-то подобное, только без корзины, можно с заказом товара в один клик (заявка с названием товара, телефоном и комментарием). Корзины пока не будет.
Ассортимент будет ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.
В основном продажа бассейнов и оборудования, но также нужно рассказать что мы занимаемся и строительством бассейнов, аквапарков, бань, саун и т.д., это будет раздел с портфолио.
Примерная структура сайта пока такая, может чуть изменим:
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
Каталог оборудования для бассейнов
Роботы-пылесосы для бассейна
Спортивное оборудование
Облицовочные материалы
Павильоны для бассейнов
Химия для бассейнов
СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ
Общественные бассейны и аквапарки
Частные бассейны
ПРОДАЖА БАССЕЙНОВ
Композитные бассейны
Сборные бассейны
УСЛУГИ
Проектирование бассейнов
Монтаж оборудования
Сервисное обслуживание
Техподдержка
КОМПАНИЯ
Контактная информация
Портфолио
Новости
нужен дизайн главной страницы, страницы большого подраздела(со списком подразделов), страница со списком товара и страница самого товара.
Вообще нужно с дизайнером составить грамотный бриф, чтобы понять точно что где будет.
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