Дизайн сайта - продажа бассейнов и оборудования

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки260 просмотров

Необходимо создать дизайн сайта каталога бассейнов

Текущая версия сайта — http://tisrostov.ru/ морально устарела, продаж нет.

Наш основной конкурент и ориентир по качеству сайта — http://www.epool.ru/

Нам нужно что-то подобное, только без корзины, можно с заказом товара в один клик (заявка с названием товара, телефоном и комментарием). Корзины пока не будет.

Ассортимент будет ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ.

В основном продажа бассейнов и оборудования, но также нужно рассказать что мы занимаемся и строительством бассейнов, аквапарков, бань, саун и т.д., это будет раздел с портфолио.

Примерная структура сайта пока такая, может чуть изменим:

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Каталог оборудования для бассейнов

Роботы-пылесосы для бассейна

Спортивное оборудование

Облицовочные материалы

Павильоны для бассейнов

Химия для бассейнов

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНОВ И АКВАПАРКОВ

Общественные бассейны и аквапарки

Частные бассейны

ПРОДАЖА БАССЕЙНОВ

Композитные бассейны

Сборные бассейны

УСЛУГИ

Проектирование бассейнов

Монтаж оборудования

Сервисное обслуживание

Техподдержка

КОМПАНИЯ

Контактная информация

Портфолио

Новости

нужен дизайн главной страницы, страницы большого подраздела(со списком подразделов), страница со списком товара и страница самого товара.

Вообще нужно с дизайнером составить грамотный бриф, чтобы понять точно что где будет.

10 лет назад
naidenov_e
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$150
3 дня
Спасибо за работу, дизайн получился отличный, то что требовалось. Правки вносились очень быстро и по делу.
Доволен сотрудничеством с Евгением. Евгений хороший заказчик, даёт конструктивные правки, оплату производит в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад

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