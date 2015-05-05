Дизайн и верстка интернет магазина на shop-script6

исполнитель всё время просил денег то на одно то на другое предлагая скрины работы и постоянно кормя завтраками, на пожелания правок предлагал не поправленные скрины и делал вид, что забыл внести правки. Потом появилась сказка об отключенном интернете, за который забыли проплатить, потом якобы уже лежал в больнице и работать мог только между процедурами, в конечном итоге сказал что его призвали на службу и он не смог отмазаться. Одним словом АФЕРИСТ.