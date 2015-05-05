Всем привет! Ищу ответственного дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней + дизайн мобильной версии: главной ...
Дизайн и верстка интернет магазина на shop-script6
Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться еще дополнительные модули. Внешний вид приобретенных модулей нужно будет подстроить под дизайн всего сайта. Интересует цена
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет магазин. Карточки товара отображаются с разным размером по высоте, что приводит к пустому месту и расползанию страниц. ТЗ - 1) сделать карточки товара одного размера, чтобы в категории было ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо перерисовать элементы одностраничного сайта. Так сказать освежить дизайн (слишком он мрачный). Весь комплект в png предоставлю. Сроки и стоимость.Завершен10 лет назад
Добрый вечер. Необходимы следующие доработки для сайта - http://seonic.pro/ 1. На главной странице заменить самолет на воздушные шары, нужно сделать несколько разных воздушных шаров с домами в небе. Размер картинки: 1680 x 530 ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Есть сайт Исполнитель знает. Нужно сделать мобильную версию сайта. Дизайн должен подходить под большинство мобильных телефонов и планшетов. Нужно сохранить как то стиль, текст ...Завершен10 лет назад
- $300
Дизайн корпоративного сайта. Подробное ТЗ в приложенном файле.Завершен10 лет назад
Всем здравствуйте, для одного популярного информационно-развлекательного портала настало время обновить дизайн, требуется хороший дизайн а также человек который потом установит его на сайт. Все подробности стиля дизайна прикладываю в ТЗ ниже. После прочтения если ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта по данному прототипу https://moqups.com/dmitriiche/DDWqRLo7/p:ab24f4067 Стоимость и сроки?Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть вот такой лендинг: http://www.vergleich-private-krankenkassen.de Он собирает информацию о потенциальном клиенте страховой и передает ее менеждеру, тот связывается с клиентом, рекомендует подходящие под пожелания страховые и тд (т.е. дальще все общение - ...Завершен10 лет назад