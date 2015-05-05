Дизайн и верстка интернет магазина на shop-script6

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок160 просмотров

Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться еще дополнительные модули. Внешний вид приобретенных модулей нужно будет подстроить под дизайн всего сайта. Интересует цена

9 лет назад
ronin_77
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$180
7 дней
исполнитель всё время просил денег то на одно то на другое предлагая скрины работы и постоянно кормя завтраками, на пожелания правок предлагал не поправленные скрины и делал вид, что забыл внести правки. Потом появилась сказка об отключенном интернете, за который забыли проплатить, потом якобы уже лежал в больнице и работать мог только между процедурами, в конечном итоге сказал что его призвали на службу и он не смог отмазаться. Одним словом АФЕРИСТ.

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад

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