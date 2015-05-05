Дизайн и верстка для интернет магазина на Shop Script 6

Нужен качественный дизайн и натяжка/вертска для интернет-магазина на Shop-Script6 по продаже светильников. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В дизайне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Возможно будут приобретаться еще дополнительные модули. Внешний вид приобретенных модулей нужно будет подстроить под дизайн всего сайта. Интересует цена