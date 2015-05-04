Меликие доработки по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок174 просмотра

Добрый вечер.

Необходимы следующие доработки для сайта - http://seonic.pro/

1. На главной странице заменить самолет на воздушные шары, нужно сделать несколько разных воздушных шаров с домами в небе. Размер картинки: 1680 x 530 px. Вариант - https://drive.google.com/file/d/0B2l8b5t2F_OBWHZLbnZrMU9qdlU/view?usp=sharing Предлагайте ваши варианты

2. Заменить плоские иконки на возможно цветные. Возможно обновить нумерованный список.

3. Сделать для страницы http://blog.seonic.pro/texnicheskij-seo-audit-sajta-platno-ili-svoimi-rukami/ 2 типа нумерованных красивых списка, возможно ориентир - http://gumbyframework.com/docs/ui-kit/#!/indicators

Также приветствуются любые улучшения дизайна, уход от шаблонности.

Указывайте цену и сроки в проект, в личку, пожалуйста, не пишите.

10 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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