Дизайн мобильной версии сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок168 просмотров

Здравствуйте уважаемые дизайнеры.

Есть сайт Исполнитель знает.

Нужно сделать мобильную версию сайта.

Дизайн должен подходить под большинство мобильных телефонов и планшетов.

Нужно сохранить как то стиль, текст на странице и тарифы.

Нравиться как сделано тут у ребят. Заходить только с мобильного. Исполнитель знает.

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
barone
Вилен 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
$100
5 дней
Алексей всегда на связи. Пунктуален и соблюдает сроки. Отличный человек. Рекомендую!
Второй раз сотрудничаем с Виленом и снова - только позитив от общения. Спасибо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
10 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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