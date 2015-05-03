Разработка дизайна сайта имиджмейкеров-стилистов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок84 просмотра

Необходимо создать индивидуальный, яркий, стилизованный дизайн для сайта имиджмейкеров, есть шаблоны

10 лет назад
nataliabelous
Наталия 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы сайта

    $100

    Требуется дизайн главной страницы сайта. Победитель конкурса получит заказ на разработку остальных страниц, а так же разработку адаптивной версии сайта. Понравившиеся сайты: 1. http://home-hotel.su - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Ищу креативного дизайнера или команду для редизайна сайта www.translatorsfamily.com Хотелось бы сделать сайт более визуальным и легким для восприятия в соответствии с последними тенденциями в веб дизайне, но при этом сохранить общую концепцию сайта. ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавления кнопки на сайте и исправление меню моб. версии сайта

    1)Требуется взять кнопку и код компании задарма(предоставлю) Кнопку исправить под цвет сайта и вставить ее в шапке tvoyturetskiy.ru между логотипом и кнопкой обратный звонок. 2)Требуется подправить код шаблона для корректного отображения в мобильной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать сайт

    $20

    Я хочу найти разработчика, который поможет мне cоздать сайт для партнерских программ по бронировнию отелей и продаже авиабилетов онлайн. Нужно сделать по сути простой дизайн.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Нужно разработать дизайн сайта. Тематика - пластиковые окна. Пример сайта поставщика, где решение устраивает, будет предоставлен. Требование к макету - работоспособность как под HD широкоформат так и для мобильных устройств.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта - кастинг агентство

    $200

    Можно ли на этот бюджет сделать что-то лучше этого dancejob.ru? Вакансии: Танцовщица Хостес, модель Все вакансии 100% без интима! Отрисовать минимум 3 страницы Главная, контакты, ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой дизайн главной страницы

    $20

    Нужен PSD-файл с дизайном главной страницы сайта. Сайт очень простой, дизайн - минимализм. Логотип имеется. Также предоставлю ТЗ с наброском сайта, пожеланиями по цветам, примером похожего сайта и т.д. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать дизайн для блога на WordPress

    $75

    Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад