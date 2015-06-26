Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок247 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта. Тематика - пластиковые окна.

Пример сайта поставщика, где решение устраивает, будет предоставлен. Требование к макету - работоспособность как под HD широкоформат так и для мобильных устройств.

10 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$35
15 дней
Все хорошо! Дизайн понравился! Выполнено согласно заданию.
Сотрудничеством доволен. Четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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