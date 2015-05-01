Сделать дизайн для блога на WordPress

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

Дизайн я вижу так:

Шапку сайта вижу так: вся шапка это один большей красивый кабинет с красивой мебелью. С левой стороны на фоне окна за столом в красивом кресле сижу я. На столе компьютер, фоторамка семьи, настольная лампа, кодексы, документ, ручка или же на ваше усмотрение, что лишнее убрать, а что не хватает добавить. Перед столом стул или кресло для клиентов. В кабинете стоит стеллаж в котором расположены книги, папки, награды (любые, спорт, наука и т.д.). Все отальное на ваше усмотрение, готов обсудить поправки.

Нравятся такие дизайны:

http://isif-life.ru/

http://palap.ru/

http://int-net-partner.ru/ (этот наиболее нравится по стилю)

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!