Необходимо проработать дизайн статьи, придать тексту качественный визуальный вид. Объясняю, дизайн сайта уже имеется. На сайте расположены статьи, обычно это просто текстовые статьи с парой фотографий, табличками. Но есть некоторые статьи, ...
Сделать дизайн для блога на WordPress
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью
готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
Дизайн я вижу так:
Шапку сайта вижу так: вся шапка это один большей красивый кабинет с красивой мебелью. С левой стороны на фоне окна за столом в красивом кресле сижу я. На столе компьютер, фоторамка семьи, настольная лампа, кодексы, документ, ручка или же на ваше усмотрение, что лишнее убрать, а что не хватает добавить. Перед столом стул или кресло для клиентов. В кабинете стоит стеллаж в котором расположены книги, папки, награды (любые, спорт, наука и т.д.). Все отальное на ваше усмотрение, готов обсудить поправки.
Нравятся такие дизайны:
http://int-net-partner.ru/ (этот наиболее нравится по стилю)
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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