Нарисовать макет дизайна в psd формате. 1 страницу: вид со списком статей, например — любую рубрику с сайта, + форму комментариев (страница статьи) Движок (CMS) — WordPress Что требуется: ...
Сделать адаптивные макеты страниц
Есть сайт, нарисованы 24 страницы, в разрешении 1200 нужно сделать их все для 1000, 800, 640, 320
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