Шаблон для интернет-магазина на Shop-Script 6

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок143 просмотра

Нужен качественный шаблон для интернет-магазина по продаже светильников на Shop-Script6. Пример сайта на который хотим быть похожими вышлю отдельно. В шаблоне нужно предусмотреть место под модули фильтра и сопутствующих товаров. Интересует цена

10 лет назад
Flashmancallme
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров