Дизайн сайта по психологии с учетом современных трендов

Редизайн сайта частного психолога.

Во вложении структура сайта, по которой можно посмотреть примерное количество макетов и данные, которые должны быть на страницах.

Нужен дизайн с учетом современных мировых трендов - плоский, интерактивный, адаптивный, с большими изображениями, с акцентом на типографику и т.д.

Так же понадобится версия дизайна для мобильных устройств. С соблюдением в дизайне всех требований Google для мобильных версий сайтов.

Бюджет около 20000 руб.

Условия оплаты обсуждаемы. Возможна частичная оплата за каждый принятый макет.

От кандидатов жду ссылки на наиболее показательные примеры ваших работ, указание вашей цены и сроков.

При успешном завершении проекта я готов отдать на редизайн еще один сайт.

Мне удобнее всего общаться по скайпу, поэтому в первую очередь буду связываться с кандидатами, которые оставят в откликах свой скайп или сами свяжутся со мной по скайпу (контакты в профиле), после того, как оставят отклик на вакансию.

Если я пойму, что вы не ознакомились со структурой сайта или не прочитали текст вакансии до того, как со мной связаться, на этом наше сотрудничество закончится еще не начавшись. Все шаблонные отклики я буду игнорировать.