Здравствуйте. Нужно сделать дизайн блога. Можно взять шаблон, повставлять нужные изображения. Текст уже написан. Макеты прилагаю. Всего 4 простые страницы. Ширина 1100 пикселей Тема блога: улучшение кожи (женская красота) ...
Незначительный дизайн главной страницы
1) Нужно добавить на сайт другой цветовой стиль!
2) Убрать задний фон, сделать интересней фон!
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