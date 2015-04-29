Дизайн блога, можно шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок111 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать дизайн блога. Можно взять шаблон, повставлять нужные изображения. Текст уже написан. Макеты прилагаю. Всего 4 простые страницы. Ширина 1100 пикселей

Тема блога: улучшение кожи (женская красота)

ПОЖАЛУСТА, НЕ ПИШИТЕ ШАБЛОН! СМОТРИТЕ МАКЕТ, НАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ И СРОК РАБОТЫ!

10 лет назад
yastreb_321
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать PSD макет по заданной тематике.

    Необходимо по заданной тематике (интернет каталог организаций)сделать PSD макет сайта. Главную страницу, страницу контактов, страницу вывода информации об организации. Хедер, меню, баннер, три колонки, футер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн блога на Wordpress

    $100

    Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога (не по шаблону) на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней, дизайн мобильной версии. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Сделать дизайн для главной страницы для мед. сайта. Сам макет и наполнение сайта уже есть. Необходимо сделать только дизайн главной страницы, чтобы он отражал мед. направленность сайта и был желательно, в светло-голубых тонах.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Профессиональный дизайн банковского портала

    Добрый день, уважаемые дизайнеры! Прошу обратить вас внимание, что проект информационный и большим плюсом для вас будет портфолио в области информационных проектов. Требуется дизайн полноценного банковского портала с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн приложения для караоке

    $100

    Необходимо сделать дизайн веб приложения для караоке. Веб приложение будет работать на планшетах. Всего будет три раздела: - Список песен со строкой поиска. После фильтрации песни можно отмечать звездочкой и она ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн сайта в стиле прованс.

    $57

    Нужен дизайн сайта на основе логотипа и презентации. Структуру страницы нужно полностью сохранить. Меняем только цветовое решение + добавляем элементы дизайна из стилистики прованса

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад