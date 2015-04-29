Дизайн блога на Wordpress

Привет друзья.

Ищу дизайнера для создания дизайна блога (не по шаблону) на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,

главной страницы и внутренней, дизайн мобильной версии.

Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова isif-life.com. ТЗ уже полностью

готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Коротко о задаче:

дизайн вижу так: на главной в шапке рисованная картинка семьи, летящей на воздушном шаре на фоне радуги.

Вот эти дизайны нравятся:

блога №1 http://mamazanuda.ru/

блог №2 http://psychologia-prosto.ru/category/blog/

За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров

на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.

Жду ваших предложений. Спасибо!