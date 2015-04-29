Тексты, фото и видео есть. Дополнительно подобрать общие фотографии в количестве 30-40 штук. Нужно это все красиво оформить на сайте.
Дизайн блога на Wordpress
Привет друзья.
Ищу дизайнера для создания дизайна блога (не по шаблону) на движке wordpress.
Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,
главной страницы и внутренней, дизайн мобильной версии.
Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова isif-life.com. ТЗ уже полностью
готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.
Коротко о задаче:
дизайн вижу так: на главной в шапке рисованная картинка семьи, летящей на воздушном шаре на фоне радуги.
Вот эти дизайны нравятся:
блога №1 http://mamazanuda.ru/
блог №2 http://psychologia-prosto.ru/category/blog/
За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров
на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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