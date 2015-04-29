Тексты, фото и видео есть. Дополнительно подобрать общие фотографии в количестве 30-40 штук. Нужно это все красиво оформить на сайте.
Фавиконку на сайт + отрисовать страницу
1.Требуется сделать фавиконку для сайта
2. Нужно обрисовать страницу портфолио для верстки.
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