Фавиконку на сайт + отрисовать страницу

Нужно создать один из двух лэндинг сайтов (на выбор) по продаже контента, материалы и эскизы можно скачать по ссылке http://mmftp.ru/ext/ftp.php?action=download&id=332&key=8d8e12c4e99481b74581c5f8fd15291e Бюджет на один дизайн 100 $. Дизайн должен быть стильный, оригинальный, проработанный, должен содержать минимум ...