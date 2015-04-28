Имиджевый сайт компании по производству терминалов самообслуживания

http://bpgroup.com.ua/ сайт для которого делается редизайн.

http://www.sgpay.com.ua/ - его интернет-магазин

Имиджевый вариант сайта носит информационный характер без функции продаж!

Фирменный цвет - оранжевый.

bitrix24.ua - сайт на который мы ориентируемся в плане дизайна.

Техническое задание к разработке дизайн-макетов приложил, оно обобщенное. Поэтому готовы рассмотреть более интересную концепцию проекта. Баннерная информация и вся графика на стороне дизайнера. Кроме исходников внешнего вида терминалов нет ничего.

ПРОШУ ОТВЕЧАТЬ только дизайнерам высокого уровня. ШАБЛОННЫЕ ОТВЕТЫ что мы крутые, обращайтесь будут игнорированы и отправлены в отказ!

Сайт должен быть интересным, презентабельным и с креативным подходом реализации. Также прошу учесть то, что сайт будет адаптивным.

ЦЕНА? Сроки? Условия?