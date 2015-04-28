Привет друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress. Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в ...
Доработка дизайна сайта
Здравствуйте!
Требуется доработать дизайн сайта www.rumarin.ru
Фирменный стиль есть. Логотип уже есть на сайте.
Цветовая гамма также утверждена:
белый цвет - #FFFFFF
синий цвет - #025C8E
голубой цвет - #03CCDB
Шрифт - calibri
Сайт разработан на основе шаблона WordPress, который функционально нас полностью устраивает!
Что бы хотелось:
поменять облик сайта, чтобы он стал тематически понятным для посетителя, не только контентом, но и дизайном, возможно за счет изменения фонов разделов (в каждом разделе, возможен свой фон)
Использовать для обормления дизайна фотографии с сайта неприемлемо.
Идея для фирменного стиля была такова:
Главное, что «продает» режиссер, если говорить о конечном результате, то это эмоции!
Эмоция должна накрыть зрителя, как волна, и долго оставаться с ним, побуждая снова и снова вспоминать увиденное, переосмысливать, чувствовать, изменяться!
Меня зовут, Марина, что в переводе с греческого значит «морская», что тоже имеет некоторое отношение к волнам)
Посмотрите прикрепленный файл!
Жду ваших предложений!
Критерии отбора:
- концепция
- стиль
- качество работы
- полнота выполненного задания
- подача
Спасибо!
Если есть дополнительные вопросы, задавайте их в личном сообщении.
Заявки фрилансеров
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