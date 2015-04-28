Доработка дизайна сайта

# 1 — $ 100 # 2 — $ 15 # 3 — $ 10

Здравствуйте!

Требуется доработать дизайн сайта www.rumarin.ru

Фирменный стиль есть. Логотип уже есть на сайте.

Цветовая гамма также утверждена:

белый цвет - #FFFFFF

синий цвет - #025C8E

голубой цвет - #03CCDB

Шрифт - calibri

Сайт разработан на основе шаблона WordPress, который функционально нас полностью устраивает!

Что бы хотелось:

поменять облик сайта, чтобы он стал тематически понятным для посетителя, не только контентом, но и дизайном, возможно за счет изменения фонов разделов (в каждом разделе, возможен свой фон)

Использовать для обормления дизайна фотографии с сайта неприемлемо.

Идея для фирменного стиля была такова:

Главное, что «продает» режиссер, если говорить о конечном результате, то это эмоции!

Эмоция должна накрыть зрителя, как волна, и долго оставаться с ним, побуждая снова и снова вспоминать увиденное, переосмысливать, чувствовать, изменяться!

Меня зовут, Марина, что в переводе с греческого значит «морская», что тоже имеет некоторое отношение к волнам)

Посмотрите прикрепленный файл!

Жду ваших предложений!

Критерии отбора:

- концепция

- стиль

- качество работы

- полнота выполненного задания

- подача

Спасибо!

Если есть дополнительные вопросы, задавайте их в личном сообщении.